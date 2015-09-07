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DAĞLICA'DA YOĞUN HAVA HAREKETLİLİĞİ!


DAĞLICA'DA YOĞUN HAVA HAREKETLİLİĞİ!
Tarih : 07 Eylül 2015, 10:58
Puan Ver : Dağlıca'da Yoğun Hava Hareketliliği!(9/10)6


Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Dağlıca Bölgesi'nde dün yola döşedikleri patlayıcıyı askeri konvoyun geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatarak çok sayıda askerin şehit olması ve yaralanmasına neden olan PKK'lı teröristlere karşı başlatılan hava destekli operasyonlar sürüyor.



Yüksekova 3'üncü Tümen Komutanlığı ve Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndan kalkan kobra tipi helikopterin Dağlıca yönüne doğru gittikleri görülürken, Hakkari kent merkezinde ise zırhlı araç hareketliliği yaşandı. Zırhlı araçların bölgedeki karakollara yönlendirildikleri belirtildi.








Etiketler: Dağlıca  Da  Yoğun  Hava  Hareketliliği    haber

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