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dağlıca'da yaralanan gazi memleketine geldi

DAĞLICA'DA YARALANAN GAZİ MEMLEKETİNE GELDİ

Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde düzenlenen terör saldırısında yaralanan askerlerden astsubay Ömer İsi, Denizli'ye gelerek ailesine kavuştu.

Tarih : 12 Eylül 2015, 12:31
Puan Ver : Dağlıca'da Yaralanan Gazi Memleketine Geldi(8/10)7


Tavas ilçesinin Alpa Mahallesi'nde oturan ailesinin yanına gelen Astsubay Ömer Isi, ailesiyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Eve büyük bir Türk Bayrağı asıldığı görülürken, astsubay Ömer İsi, ‘'Büyük patlama oldu. Ben de yaralandım. Daha sonra tedavim yapıldı ve evime döndüm. İznim bitince yeniden görevimin başına döneceğim''dedi.








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