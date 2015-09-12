

Tavas ilçesinin Alpa Mahallesi'nde oturan ailesinin yanına gelen Astsubay Ömer Isi, ailesiyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Eve büyük bir Türk Bayrağı asıldığı görülürken, astsubay Ömer İsi, ‘'Büyük patlama oldu. Ben de yaralandım. Daha sonra tedavim yapıldı ve evime döndüm. İznim bitince yeniden görevimin başına döneceğim''dedi.