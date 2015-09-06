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DAĞLICA'DA TERÖRİST SALDIRISI !


DAĞLICA'DA TERÖRİST SALDIRISI !
Tarih : 06 Eylül 2015, 22:12
Puan Ver : Dağlıca'da Terörist Saldırısı !(10/10)11


Hakkari'nin Çukurca ilçesi Dağlıca kesiminde teröristlerce gerçekleştirilen saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada şehitler ve yaralılar olduğu bildiriliyor.



Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Dağlıca bölgesinde yola döşenen mayın, askeri iki zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lılar tarafından patlatıldı.



Meydana gelen patlama ve ardından bölgede sürdürülen operasyon sırasında çıkan çatışmalarda şehit ve yaralıların olduğu belirtildi.








Etiketler: Dağlıca  Da  Terörist  Saldırısı      haber

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