DAĞLICA'DA TERÖRİST SALDIRISI !
Hakkari'nin Çukurca ilçesi Dağlıca kesiminde teröristlerce gerçekleştirilen saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada şehitler ve yaralılar olduğu bildiriliyor.
Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Dağlıca bölgesinde yola döşenen mayın, askeri iki zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lılar tarafından patlatıldı.
Meydana gelen patlama ve ardından bölgede sürdürülen operasyon sırasında çıkan çatışmalarda şehit ve yaralıların olduğu belirtildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar