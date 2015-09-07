

Dağlıca saldırısından sonra sabaha kadar çatışmaların sürdüğü bölgeden gelen bilgilere göre, güvenlik güçlerine her türlü tehdit unsurunu vurabileceği yönünde kesin emir verildi.







Hakkari Yüksekova'ya bağlı Dağlıca'da dün pusuya düşürülen iki zırhlı aracımızın patlatılmasından sonra şu sıralara kadar bölgede çatışmalar aralıksız sürüyor. Bölgede havadan ve karadan üst düzeyde askeri hareketlilik sürüyor. Gelen bilgilere göre Dağlıca bölgesiyle sınırlı kalacak şekilde herhangi bir tehdit unsuruna karşı hedef gözetmeksizin ateş açılması yönünde talimat verildi.