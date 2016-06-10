DAĞLICA'DA PKK'YA HAVA SALDIRISI
Genelkurmay Başkanlığından, Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde tespit edilen 8-10 kişilik PKK'lı grubun, savaş uçaklarıyla düzenlenen operasyonda öldürüldüğünü duyurdu.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 04.35-04.58 ile 08.20-08.45 saatlerinde Dağlıca kırsalına Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, bölgede tespit edilen 8-10 kişilik PKK'lı grubun ateş altına alınarak öldürüldüğü, görevlerini başarıyla tamamlayan uçakların emniyetle üslerine döndüğü duyuruldu.
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