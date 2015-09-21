DAĞLICA'DA HAİN TUZAKTA YARALANAN MELİH GARİP ÜNSAL ŞEHİT OLDU
Hakkari Dağlıca'da PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı bombanın patlaması sonucu yaralanarak Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedavi altında tutulan uzman çavuş Melih Garip Ünsal'dan 14 gün sonra acı haber geldi.6 Eylül günü Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde PKK'nın hain yola tuzakladğı bombanın patlatılmasıyla meydana gelen 16 askerin şehit olduğu terör saldırısında ağır yaralanan 28 yaşındaki Uzman Çavuş Melih Garip Ünsal 14 gün tedavi gördüğü Ankara GATA'da Pazar günü gece saat 01.00 sıralarında şehit düştü.
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