

Dağlıca'daki saldırıyla ilgili Genelkurmay'dan şu açıklama yapıldı:







24 Temmuz 2015 tarihinde başlatılan yoğun hava harekâtı ile yurtdışındaki Bölücü Terör Örgütüne ait hedeflerin ateş altına alınması neticesinde ağır hasar ve zayiat verdirilmesini müteakip yurtiçindeki Bölücü Terör Örgütüne ait hedeflerin imhası maksadıyla operasyonlara hız verilmiştir.







Özellikle Hakkâri bölgesinde Bölücü Terör örgütü tarafından menfez ve köprülerin tahribi ve yollara El Yapımı Patlayıcıların döşenmesi nedeniyle halkımızın ulaşım imkanları kısıtlanmıştır. Bölge halkımızın güven ve huzur içinde ulaşımına imkan vermek maksadıyla 04 Eylül 2015 tarihinden itibaren başlatılan operasyonlar dağlık alanda ve yollarda aralıksız devam etmektedir.







06 Eylül 2015 günü Dağlıca-Yüksekova yolunun ulaşıma açılması maksadıyla yürütülen operasyonda üç adet El Yapımı Patlayıcı bulunarak imha edilmiştir. Operasyonun devamında yola döşenen diğer El Yapımı Patlayıcıların patlatılması ile iki zırhlı aracımız ağır hasar görmüştür. Patlama neticesinde Kahraman silah arkadaşlarımızdan şehit ve yaralananlar olmuştur.







Bölgeye icra edilen yoğun hava harekâtı kapsamında iki adet F-16 ve iki adet F-4 ile Bölücü Terör Örgütüne ait toplam 13 hedef vurulmuştur. Yaşanan çok olumsuz hava koşullarına rağmen operasyona kararlılıkla devam edilmektedir.







Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, saldırıda yaralanan Kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.







Bölgede operasyon devam etmekte olup müteakip gelişmeler hakkında bilgi verilecektir.







Kamuoyuna saygı ile duyurulur.