O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

DAĞLICA'DA ÇATIŞMA: ŞEHİT VE YARALILAR VAR


DAĞLICA'DA ÇATIŞMA: ŞEHİT VE YARALILAR VAR
Tarih : 07 Eylül 2015, 09:00
Puan Ver : Dağlıca'da Çatışma: Şehit Ve Yaralılar Var(7/10)5


Dağlıca'daki saldırıyla ilgili Genelkurmay'dan şu açıklama yapıldı:



24 Temmuz 2015 tarihinde başlatılan yoğun hava harekâtı ile yurtdışındaki Bölücü Terör Örgütüne ait hedeflerin ateş altına alınması neticesinde ağır hasar ve zayiat verdirilmesini müteakip yurtiçindeki Bölücü Terör Örgütüne ait hedeflerin imhası maksadıyla operasyonlara hız verilmiştir.



Özellikle Hakkâri bölgesinde Bölücü Terör örgütü tarafından menfez ve köprülerin tahribi ve yollara El Yapımı Patlayıcıların döşenmesi nedeniyle halkımızın ulaşım imkanları kısıtlanmıştır. Bölge halkımızın güven ve huzur içinde ulaşımına imkan vermek maksadıyla 04 Eylül 2015 tarihinden itibaren başlatılan operasyonlar dağlık alanda ve yollarda aralıksız devam etmektedir.



06 Eylül 2015 günü Dağlıca-Yüksekova yolunun ulaşıma açılması maksadıyla yürütülen operasyonda üç adet El Yapımı Patlayıcı bulunarak imha edilmiştir. Operasyonun devamında yola döşenen diğer El Yapımı Patlayıcıların patlatılması ile iki zırhlı aracımız ağır hasar görmüştür. Patlama neticesinde Kahraman silah arkadaşlarımızdan şehit ve yaralananlar olmuştur.



Bölgeye icra edilen yoğun hava harekâtı kapsamında iki adet F-16 ve iki adet F-4 ile Bölücü Terör Örgütüne ait toplam 13 hedef vurulmuştur. Yaşanan çok olumsuz hava koşullarına rağmen operasyona kararlılıkla devam edilmektedir.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, saldırıda yaralanan Kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.



Bölgede operasyon devam etmekte olup müteakip gelişmeler hakkında bilgi verilecektir.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.








Etiketler: Dağlıca  Da  Çatışma  Şehit  Ve  Yaralılar  Var    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER