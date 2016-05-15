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DAĞLICA'DA ÇATIŞMA: 1 ŞEHİT, 6 YARALI


DAĞLICA'DA ÇATIŞMA: 1 ŞEHİT, 6 YARALI
Tarih : 15 Mayıs 2016, 16:11
Puan Ver : Dağlıca'da Çatışma: 1 Şehit, 6 Yaralı(5/10)2


Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken, 6 asker de yaralandı.



Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde PKK'lı teröristlerle askerler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu; 6 asker de yaralandı.



ACI HABERİ GENELKURMAY VERDİ



Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "15 Mayıs 2016 Pazar günü saat 12.20 sularında, Hakkari Yüksekova Dağlıca bölgesinde teröristlerle çıkan silahlı çatışma esnasında bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, altı kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Çıkan çatışmada altı terörist etkisiz hale getirilmiştir.








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