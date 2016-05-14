

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dağlıca bölgesinde sabah saat 7.15 sularında teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, iki bölücü terörist öldürüldü.TSK'dan yapılan açıklamada "14 Mayıs 2016 Cumartesi günü saat 07.15 sularında, Hakkâri Yüksekova Dağlıca bölgesinde teröristlerle çıkan silahlı çatışma esnasında bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye



sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirilmiş olup, operasyona devam edilmektedir" denildi.







TSK açıklamasında "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadesine yer verildi.