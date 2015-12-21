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DAĞLICA ŞEHİTLERİNİN ANISINA...


DAĞLICA ŞEHİTLERİNİN ANISINA...
Tarih : 21 Aralık 2015, 12:04
Puan Ver : Dağlıca Şehitlerinin Anısına...(5/10)2


Yaklaşık 1 yıldır Sandıklı Hüseyin Develi Huzurevi'nde kalan emekli Turhan Kaplan, 6 Eylül'de Dağlıca- Yüksekova yolunun ulaşıma açılması maksadıyla yürütülen operasyonda teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcıların patlatılması sonucu 16 askerin şehit olduğu saldırıdan büyük üzüntü duydu. Şehitler için bir şey yapmak isteyen Turhan Kaplan, Sandıklı Kaplıcaları'ndan da görülebilecek şekilde Timurlenk Tepesi'nin bir yamacına çakıl taşlarıyla dev bir Türk bayrağı yapmak için çalışmaya başladı. El arabası ve tenekelerle çevreden irili ufaklı taşlar toplayan Turhan Kaplan, 220 metrekarelik alana taşları yerleştirdi. Daha sonra taşları boyayan Kaplan, dev bir Türk bayrağı yaptı.








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