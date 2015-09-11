DAĞLICA HUDUT TABURU'NA HAVANLI SALDIRI
Genelkurmay Başkanlığı, internet sitesinde yapılan saldırı ile ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada şöyle denildi:
"Dağlıca Hudut Tabur merkezine, Keri Tepe Hudut Bölgesine ve Pey Tepe Hudut Karakoluna eş zamanlı havan, uçaksavar ve keskin nişancı silahları ile saldırıda bulunulmuş, Pey Tepe Hudut Karakolunun çevre duvarında hasar oluşmuş, Dağlıca köyünde bir vatandaş hafif yaralanmış, saldırının geldiği tespit edilen bölgeye ateşle karşılık verilmesini müteakip terörist ateşleri kesilmiştir."
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