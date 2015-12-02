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DAĞKAPI MEYDANI'NDA ÇATIŞMA ÇIKTI


DAĞKAPI MEYDANI'NDA ÇATIŞMA ÇIKTI
Tarih : 02 Aralık 2015, 15:16
Puan Ver : Dağkapı Meydanı'nda Çatışma Çıktı(7/10)7


Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağının uygulandığı Gazi Caddesi girişinde önlemi alan güvenlik güçlerine silahlı saldırıda bulunan kadın terörist etkisiz hale getirildi, saldırıda 1 polis memuru yaralandı.



Operasyonlar kapsamında ilçede Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş mahalleleri ile Gazi Caddesi'nde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından söz konusu caddenin girişinde kurulan bariyerlerin çevresinde önlem alan güvenlik güçlerine PKK'lı kadın terörist tarafından ateş açıldı.



1 polis memurunun yaralandığı saldırıda güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine kadın terörist etkisiz hale getirildi. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Saldırı sırasında 1 polis memurunun da çelik yeleğine kurşun isabet ettiği öğrenildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.








Etiketler: Dağkapı  Meydanı  Nda  Çatışma  Çıktı    haber

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