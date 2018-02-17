Survivor'da Korkutan Kaza! Hakan Görme Sorunu Yaşayabilir
Savcıdan Trump'ın İşini Zora Sokacak Suçlama! Hedefinde Ruslar Var
Rusya, Abd'ye Kılıç Çekti: Ypg'ye Desteğiniz Kötü Niyetin Göstergesi
Afrin'de İha'lar Terör Mevzileri Tespit Etti, Atak Helikopterleri Ateş Yağdırdı
Dağdan Kopup Geldiler! İşte Dehşet Anları
Bergüzar Korel Çocuk İstismarlarına Böyle İsyan Etti
Fenerbahçe Maçı Öncesi Beşiktaş'ta Şok Yaşanıyor
Azeri Kardeşlerimiz Avrupa'nın Göbeğinde Hainlere Haddini Bildirdi
Mahkemeden Karar Çıktı, 24 Saat Bile Geçmeden Türkiye'yi Terk Etti
Kara Kartal, Konya'da Ağır Yaralı
Hainleri İha Ve Siha Korkusu Sardı! İşte Yeni Yöntemleri
Bütün İli Korku Sardı! Fuhuş Yapan 5 Kadında Bulaşıcı Hastalık Çıktı
Türk Futbolunda Tehdit Skandalı! Ünlü Hakem İstifa Etti
Pkk'ya Ağır Darbe! Sözde Bölge Sorumlusu Öldürüldü
Türkiye'de Transfer Harcamalarında Rekor Kırdı
Zorlu Maçta Sürpriz 11'ler
Iraklı Çocukta Salgın Hastalık Çıktı, Bütün İl Alarma Geçti
Saraçoğlu'ndan Karatay'ı Çıldırtacak Sözler: Ekmek Yiyin, Şifa Verir!
Şehidin Vasiyetini Diyanet Yerine Getirecek
Doktorlar Şaşkın! 11 Yaşında Menopoza Girmişti, 30'unda Hamile Kaldı

Dağdan kopup geldiler! İşte dehşet anları

DAĞDAN KOPUP GELDİLER! İŞTE DEHŞET ANLARI

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yol kenarında meydana gelen heyelan yoldan geçen vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

Tarih : 17 Şubat 2018, 00:00
Puan Ver : Dağdan Kopup Geldiler! İşte Dehşet Anları(6/10)2

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yolda heyelan anına denk gelen bir kişi, cep telefonuyla olayı görüntüledi.

TOPRAK PARÇALARI KARAYOLUNA DÜŞTÜ

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tunca Beldesinde yol çalışması sorasında meydana gelen gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları Ardeşen-Tunca yoluna karayoluna düştü.

Yaşanan heyelan anı ise bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

YOL YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

Heyelanda kayan toprak ve kaya parçalarının kapadığı yol, Tunca Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yol çalışması nedeniyle heyelanın meydana geldiğini, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dağdan  Kopup  Geldiler  İşte  Dehşet  Anları    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER