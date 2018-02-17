Rize'nin Ardeşen ilçesinde yolda heyelan anına denk gelen bir kişi, cep telefonuyla olayı görüntüledi.

TOPRAK PARÇALARI KARAYOLUNA DÜŞTÜ

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tunca Beldesinde yol çalışması sorasında meydana gelen gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları Ardeşen-Tunca yoluna karayoluna düştü.

Yaşanan heyelan anı ise bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

YOL YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

Heyelanda kayan toprak ve kaya parçalarının kapadığı yol, Tunca Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yol çalışması nedeniyle heyelanın meydana geldiğini, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Kaynak: haberinburada