DAĞDAN KOPUP GELDİLER! İŞTE DEHŞET ANLARI
Rize'nin Ardeşen ilçesinde yol kenarında meydana gelen heyelan yoldan geçen vatandaş tarafından anbean kaydedildi.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde yolda heyelan anına denk gelen bir kişi, cep telefonuyla olayı görüntüledi.
TOPRAK PARÇALARI KARAYOLUNA DÜŞTÜ
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tunca Beldesinde yol çalışması sorasında meydana gelen gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları Ardeşen-Tunca yoluna karayoluna düştü.
Yaşanan heyelan anı ise bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
YOL YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI
Heyelanda kayan toprak ve kaya parçalarının kapadığı yol, Tunca Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yol çalışması nedeniyle heyelanın meydana geldiğini, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirtti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yurdun Tuvalet Penceresinden Atlayan Genç Kız Feci Şekilde Can Verdi
- Teröristler, Kaçmak İçin Afrin'deki Dağlara Kule Ve Tüneller Yapmış
- Tarihi Köprünün Altında Sopa Saplanmış Ceset Korkuttu!
- Başbakan'ı Sabote Etmeye Çalışmıştı! İşte Fotoğrafın Gerçek Hikayesi
- Vatandaşlara Uyarı: Bunları Görünce Sakin Olun Ve Sudan Çıkın
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Bekaretini 7 Milyon Dolara Satışa Çıkaran Genç Kadın İnanmayanlar İçin Doktor Raporunu Gösterdi
- Yunan Bakandan Küstah Kardak Çıkışı: Türkiye Kırmızı Çizgileri Aştı!
- İngilizler, Ab İle Ticarette Türkiye'yi Örnek Alacak
- İspanyol Çift Ulusal Parkta Cinsel İçerikli Video Çekip İnternete Yükledi
- Lübnan Ziyaretinde Salonda Tek Başına Bekletilen Abd'li Bakan Tillerson Rezil Oldu
Bu Haberle İlgili Yorumlar