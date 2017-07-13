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Dağda Yaşayan Çobana Hiç Geçmediği Köprüden Trafik Cezası Geldi

DAĞDA YAŞAYAN ÇOBANA HİÇ GEÇMEDİĞİ KÖPRÜDEN TRAFİK CEZASI GELDİ

Manisa'da çobanlık yapan Özcan Akkaya'ya, hiç geçmediğini iddia ettiği İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden otomobili ile kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle ceza kesildi.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 12:10
Puan Ver : Dağda Yaşayan Çobana Hiç Geçmediği Köprüden Trafik Cezası Geldi(8/10)4

Manisa'nın Demirci ilçesinde çobanlık yaprak geçimini sağlayan 52 yalındaki Özcan Akkaya'ya hiç geçmediğini iddia ettiği Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçtiği gerekçesiyle 47 lira 50 kuruş ceza kesildi.

HİÇ GEÇMEDİĞİ YOLDAN CEZA ALDI

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesinde yaşayan ve çobanlık yaparak geçimini sağlayan 52 yaşındaki Özcan Akkaya'ya 19.06.2017 tarihinde İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden kaçak geçiş yaptığı gerekçesi ile 47 lira 50 kuruş ceza kesildi.

CEZANIN İPTAL EDİLMESİ İÇİN YASAL SÜREÇ BAŞLATMAYA HAZIRLANIYOR

Geçtiğimiz günlerde ceza makbuz eline geçtiğinde büyük bir şok yaşayan çoban Akkaya, Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek köprüden geçmediğini anlattı. Emniyetten cezaya itiraz etmesi gerektiği cevabını alan Akkaya, cezanın iptal edilmesi için yasal süreç başlatmaya hazırlanıyor.

"BEN İSTANBUL'A GİTMEDİM, BEN KÖYDE ÇOBANIM"

45 HA 1563 plakalı otomobili ile Demirci ilçesinden hiç çıkmadığını söyleyen Akkaya, cezanın iptal edilmesi için yetkililere seslendi. Yaz aylarında çoğunlukla dağlarda koyunlara baktığını söyleyen Akkaya, "Ben İstanbul'a gitmedim. Ben köyde çobanım. Hatta bu mevsimlerde köyde bile durmuyorum. Dağda duruyorum. Aracın plakası bana ait. 47 lira 50 kuruş ceza gelmiş. Herhangi bir yere başvurmadım. Emniyet Müdürlüğüne sordum. Emniyetten bana suç duyurusunda bulunmamı söylediler. Neyin ne olduğu konusunda hiç bir bilgimiz yok. Daha önce de emniyete aynı durumdan 5-6 kişi gitmiş. Şu anda yapacağımız şey itirazda bulunacağız" dedi. Akkaya, yetkililerden yediği haksız cezanın iptal edilmesini ve mağduriyetinin giderilmesini istedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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