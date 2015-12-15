DAĞDA MAHSUR KALAN SAHİPSİZ KEÇİ KURTARILDI
Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde, üç gündür dağda mahsur kalan sahipsiz keçi arama kurtarma ekipleri (AKUT) tarafından kurtarıldı.
Marmaris Körfezi açıklarında bulunan Cennet Adası Mevkii'nde bugün öğle saatlerinde bot ile gezintiye çıkan Uğur Akşehir, sarp kayalık alanda bir keçinin mahsur kaldığını fark etti. Durumu AKUT ekiplerine bildiren Akşehir, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden 5 sahıslık AKUT ekibi kurtarma çalışmalarına başladı. Ekip, dört saat süren çalışma sonucunda keçiyi bulunduğu yerden kurtardı.
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