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dağ çileği diye 'cherry' domates satmışlar

DAĞ ÇİLEĞİ DİYE 'CHERRY' DOMATES SATMIŞLAR

Halk sağlığını tehlikeye sokacak gıda satışlarına yönelik denetimlerini sıklaştıran Karşıyaka Belediyesi zabıta ekipleri, Bostanlı Pazaryerindeki 5 tezgahta 'dağ çileği' etiketiyle, 'cherry domates kurusu' satıldığını tespit etti.

Tarih : 29 Eylül 2015, 12:07
Puan Ver : Dağ Çileği Diye 'cherry' Domates Satmışlar(9/10)8


Halk sağlığını tehlikeye sokacak gıda satışlarına yönelik denetimlerini sıklaştıran Karşıyaka Belediyesi zabıta ekipleri, Bostanlı Pazaryerindeki 5 tezgahta ‘dağ çileği' etiketiyle, ‘cherry domates kurusu' satıldığını tespit etti.



 








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