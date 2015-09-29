DAĞ ÇİLEĞİ DİYE 'CHERRY' DOMATES SATMIŞLAR
Halk sağlığını tehlikeye sokacak gıda satışlarına yönelik denetimlerini sıklaştıran Karşıyaka Belediyesi zabıta ekipleri, Bostanlı Pazaryerindeki 5 tezgahta 'dağ çileği' etiketiyle, 'cherry domates kurusu' satıldığını tespit etti.
Halk sağlığını tehlikeye sokacak gıda satışlarına yönelik denetimlerini sıklaştıran Karşıyaka Belediyesi zabıta ekipleri, Bostanlı Pazaryerindeki 5 tezgahta ‘dağ çileği' etiketiyle, ‘cherry domates kurusu' satıldığını tespit etti.
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