

Alper Çağlar'ın yönettiği Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli “Dağ 2” filmini vizyona girdiği 4 Kasım'dan bugüne kadar, 2 milyon 422 bin 60 kişi izlerken, 26 milyon 623 bin 484 lira hasılat elde etti.







Çağlar Ertuğrul, Murat Serezli, Ufuk Bayraktar, Atılgan Gümüş, Emir Benderlioğlu ile Ahu Türkpençe'nin rol aldığı “Dağ 2″de sınır ötesi gizli operasyonlara gönderilen yedi kişilik bir timin öyküsü anlatılıyor.







TSK'dan alınan gerçek silahlar kullanıldı







Dağ II, yönetmenliğini ve senaristliğini Alper Çağlar'ın yaptığı 2016 yapımı aksiyon, gerilim ve dram filmidir. 2012'de vizyona giren Dağ filminin devamıdır. Film 4 Kasım 2016 tarihinde gösterime girmiştir.İlk filmi 170 bin TL'lik bir bütçe ile çekilen filmin bütçesi ise 10 kat daha yükseltmiştir. Filmde TSK'dan alınan gerçek silahlar kullanılmıştır.



Dağ I'in, yönetmenliğini yine Alper Çağlar'ın yaptığı 2012 yapımı Türk macera, dram filmidir. Film, 16 Kasım 2012 tarihinde gösterime girmişti.







kaynak:habertürk