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daeş'li teröristler rakka'ya kaçıyor

DAEŞ'Lİ TERÖRİSTLER RAKKA'YA KAÇIYOR

Fırat Kalkanı Harekatı'yla sınırlarımızdan temizlenen DAEŞ bu kez yönünü güneye çevirdi.

Tarih : 18 Eylül 2016, 14:47
Puan Ver : Daeş'li Teröristler Rakka'ya Kaçıyor(8/10)7


 Fırat Kalkanı Harekatı'yla sınırlarımızdan temizlenen DAEŞ bu kez yönünü güneye çevirdi.



Fırat Kalkanı kapsamında üçüncü ve en kritik adım olarak ÖSO, TSK'nın desteğiyle üç koldan saldırı başlattı. ÖSO, Türkiye sınırına 48 kilometre uzaklıktaki El Bab'a yönelik operasyon için düğmeye bastı.



DAEŞ'LİLER RAKKA'YA KAÇIYOR



Çobanbey, Havahöyük ve Savran olmak üzere üç ayrı koldan ilerleyen ÖSO'ya, hava harekatı ve top atışları ile TSK çok yönlü destek veriyor. ÖSO'nun hareketlenmesi ile birlikte, El Bab'daki DAEŞ unsurlarının bir bölümünün, Rakka yönüne çekilmeye başladığı öğrenildi.

 

DAEŞ'in Rakka'dan sonraki "ikinci kalesi" El Bab'a yönelik harekat, Suriye'nin için açısından stratejik önemde. Buranın temizlenmesiyle sınırdan 48 km derinlikteki bölge ÖSO'ya geçecek. Akşam'ın haberine göre; Böylece, "Uçuşa Yasak Güvenli Bölge" formülünün güney sınırına ulaşılacağı ifade edildi. El Bab'ın kontrol altına alınması güney hattın oluşumu için yeterli değil. PKK'nın Suriye kolu PYD'nin, Fırat'ın doğusuna çekilmesi gerekiyor.








Etiketler: Daeş  Li  Teröristler  Rakka  Ya  Kaçıyor    haber

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