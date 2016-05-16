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daeş'li 27 terörist etkisiz hale getirildi

DAEŞ'Lİ 27 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Halep'in kuzeyinde atış hazırlığı içinde olduğu tespit edilen terör örgütü DAEŞ hedeflerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait Fırtına obüsleriyle yapılan topçu atışları ve koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava harekatı sonucu, 27 DAEŞ mensubu etkisiz hale getirildi.

Tarih : 16 Mayıs 2016, 09:45
Puan Ver : Daeş'li 27 Terörist Etkisiz Hale Getirildi(6/10)8


Halep'in kuzeyinde atış hazırlığı içinde olduğu tespit  edilen terör örgütü DAEŞ hedeflerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait Fırtına  obüsleriyle yapılan topçu atışları ve koalisyon güçleri tarafından düzenlenen  hava harekatı sonucu, 27 DAEŞ mensubu etkisiz hale getirildi.



TSK'ya ait Fırtına obüsleri ve ÇNRA Bataryaları ile yapılan atışlar ve Koaliysyon güçleri tarafından icra edilen üç hava harekatı sonucunda toplam 27 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi.



Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, bölgede görev yapan keşif gözetleme vasıtaları ile, 15 Mayıs 2016 tarihinde (gündüz ve gece) Halep kuzeyinde atış hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen DEAŞ terör örgütü hedeflerine, TSK'ya ait Fırtına obüsleri ve ÇNRA Bataryaları ile yapılan atışlar ve Koalisyon güçleri tarafından icra edilen üç hava harekâtı (biri akşam, diğer ikisi gece saatlerinde) sonucunda El Bil, Şeyh Rih, Faydiyah, Güzel Mezra, Tel Hışn ve Baragitah bölgelerinde toplam 27 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Beş DEAŞ tahkimli savunma mevzii ve iki silah mevzii imha edildi.








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