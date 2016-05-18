

Musul yakınlarındaki Kurbadan kasabasını DAEŞ teröristlerinden temizleyen Irak ordusu, yer altı şehri denilebilecek tüneller ağıyla karşılaştı. Middle East Eye sitesinin haberine göre metrelerce uzunluktaki tünellerin çeşitli noktalarına makineli tüfek ve keskin nişancı bölgesi yerleştiren örgüt, terk ederken de bu tünelleri bubi tuzaklarıyla donatmış. Şimdiye kadar girilebilen tünelleri aktaran sitede "Yeraltı şehrindeki bazı odalarda aceleyle kullanılmış tıbbi araç gereçler vardı. Militanların bu tünelleri kaçarken kullandığı anlaşılıyor. Bol miktarda patlayıcı ve silahın yanında, günlük hayatta kullanılan çatal, bıçak, tabak ve yatak gibi eşyalar da bulundu. Duvarlar kum torbalarıyla güçlendirilmiş, tünelin iç bölgelerine kadar elektrik hattı çekilmişti" ifadeleri yer aldı.







SİLAH ZORUYLA KAZDIRILDI







Irak ordusu mensubu Firas el Nasır "Bu bir siper savaşı. Tıpkı Birinci Dünya Savaşı gibi. Militanlar fareler gibi saklanıyor. Bu tünellerde silah, yatak ve patlayıcı madde imalathaneleri var" dedi. DAEŞ'in, tünelleri bölge halkına silah zoruyla kazdırdığı, bu faaliyetler sırasında da birçok kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Musul'a 60 kilometre uzaklıktaki Kurbadan'daki yeraltı şehrinin bir benzeri de Sincar'da bulunmuş, oradaki tünellerinin sayısının 70'i geçtiği açıklanmıştı.