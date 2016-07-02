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daeş'in üst düzey iki komutanı öldürüldü

DAEŞ'İN ÜST DÜZEY İKİ KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

Pentagon, koalisyon uçaklarının 25 Haziran'da Musul yakınlarındaki hava saldırısında terör örgütü DAEŞ'in üst düzey iki komutanının etkisiz hale getirildiğini bildirdi

Tarih : 02 Temmuz 2016, 09:12
Puan Ver : Daeş'in Üst Düzey İki Komutanı Öldürüldü(7/10)9


ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), koalisyon  güçlerinin Irak'ta 25 Haziran'da düzenlediği hava saldırısında terör örgütü  DAEŞ'in üst düzey iki komutanının öldürüldüğünü açıkladı.



Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, DAEŞ karşıtı uluslararası  koalisyonun 25 Haziran'da Musul kenti yakınlarında yaptığı hava saldırısında  örgütün üst düzey iki komutanı Basim Muhammed Ahmad al-Bajari ile Hatim Talib  al-Hamduni'nin etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Bajari'nin DAEŞ'in savaştan sorumlu bakan yardımcısı, Hamduni'nin de  örgütün Musul'daki askeri komutanlarından biri olduğu bilgisi paylaşılan  açıklamada, bu ölümlerin, koalisyonun DAEŞ'in liderlerini sistematik bir şekilde  hedef almaya yönelik gayretlerinin son örneğini teşkil ettiği vurgulandı.



Açıklamada, “Geçtiğimiz ay diğer DAEŞ liderlerine yönelik düzenlenen  saldırılarla birlikte bu ölümler, örgütün Musul'daki yönetimini ciddi bir şekilde  zayıflatmış ve Irak'ın kuzeyindeki en yetkili askeri üyelerini yok etmiştir.”  ifadesine yer verildi.

 








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