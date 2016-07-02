

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), koalisyon güçlerinin Irak'ta 25 Haziran'da düzenlediği hava saldırısında terör örgütü DAEŞ'in üst düzey iki komutanının öldürüldüğünü açıkladı.







Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, DAEŞ karşıtı uluslararası koalisyonun 25 Haziran'da Musul kenti yakınlarında yaptığı hava saldırısında örgütün üst düzey iki komutanı Basim Muhammed Ahmad al-Bajari ile Hatim Talib al-Hamduni'nin etkisiz hale getirildiği belirtildi.







Bajari'nin DAEŞ'in savaştan sorumlu bakan yardımcısı, Hamduni'nin de örgütün Musul'daki askeri komutanlarından biri olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, bu ölümlerin, koalisyonun DAEŞ'in liderlerini sistematik bir şekilde hedef almaya yönelik gayretlerinin son örneğini teşkil ettiği vurgulandı.







Açıklamada, “Geçtiğimiz ay diğer DAEŞ liderlerine yönelik düzenlenen saldırılarla birlikte bu ölümler, örgütün Musul'daki yönetimini ciddi bir şekilde zayıflatmış ve Irak'ın kuzeyindeki en yetkili askeri üyelerini yok etmiştir.” ifadesine yer verildi.



