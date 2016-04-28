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daeş'in havan mermisi fırtına obüsünü vurdu

DAEŞ'İN HAVAN MERMİSİ FIRTINA OBÜSÜNÜ VURDU

DAEŞ Karkamış'a 5 havan mermisi attı. Mermilerden biri Fırtına obüsüne isabet etti.

Tarih : 28 Nisan 2016, 15:19
Puan Ver : Daeş'in Havan Mermisi Fırtına Obüsünü Vurdu(6/10)4


Terör örgütü DAEŞ'in kontrolündeki Suriye'nin Cerablus şehrinden, Gaziantep'in Karkamış ilçesi sınır hattına 5 havan mermisi atıldı.



Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'nin Cerablus şehrine bağlı Elvaniye köyünden saat 11.00 civarında, Karkamış ilçesi sınırındaki Türkyurdu Mahallesi'ne 5 havan mermisi atıldığını söyledi.



Mermilerden 3'ünün boş araziye düştüğünü belirten Yerlikaya, "Hudut karakolu yakınına düşen mermilerden biri sınır hattındaki Fırtına obüsüne isabet etti. Obüste hafif hasar oluştu, ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın ardından DAEŞ mevzileri Fırtına obüsleriyle ateş altına alındı." dedi.



Öte yandan güvenlik kaynakları, insansız hava aracı ve radarla belirlenen DAEŞ'li bir grup teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.








Etiketler: Daeş  İn  Havan  Mermisi  Fırtına  Obüsünü  Vurdu    haber

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