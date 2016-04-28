

Terör örgütü DAEŞ'in kontrolündeki Suriye'nin Cerablus şehrinden, Gaziantep'in Karkamış ilçesi sınır hattına 5 havan mermisi atıldı.







Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'nin Cerablus şehrine bağlı Elvaniye köyünden saat 11.00 civarında, Karkamış ilçesi sınırındaki Türkyurdu Mahallesi'ne 5 havan mermisi atıldığını söyledi.







Mermilerden 3'ünün boş araziye düştüğünü belirten Yerlikaya, "Hudut karakolu yakınına düşen mermilerden biri sınır hattındaki Fırtına obüsüne isabet etti. Obüste hafif hasar oluştu, ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın ardından DAEŞ mevzileri Fırtına obüsleriyle ateş altına alındı." dedi.







Öte yandan güvenlik kaynakları, insansız hava aracı ve radarla belirlenen DAEŞ'li bir grup teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.