Libya hükümeti, 'Ebu Hafs' isimli bir imamı tutukladıktan sonra, söz konusu şahsın Mossad adına Arap ve İslam ülkelerinde casusluk yapmakla görevlendirdiğini, gerçek adının da Benyamin Efrahim olduğunu ortaya çıkardı.

MOSSAD ADINA DAEŞ'E SIZMIŞ

Lübnan'da yayın yapan El Cedid televizyonun haberine göre, söz konusu MOSSAD ajanının DAEŞ'in içine sızdığı, onlarla birlikte Bingazi şehrine geldiği ve şehirde kendisini terörist gruba iyice kabul ettirerek cami imamlığı görevine getirildiği belirtildi.

KARİYER BASAMAKLARINI HIZLI ÇIKMIŞ

Diğer taraftan bir İspanyol gazetesi de söz konusu haberle ilgili olarak, "Ebu Hafs" kod adlı MOSSAD ajanının DAEŞ içinde kendisini süratle kabul ettirdiğini, sıradan bir elemanken cami imamlığına kadar yükseldiğini örgüte adam kazandırmakla görevlendirildiğini yazdı.

Gazeteler ayrıca ajanın, DAEŞ'in 200 kişilik bir terör grubuna komutanlık da yaptığı, bu grubun sürekli olarak Mısır topraklarına nüfuz ettiğini, bu grubun Libya'da tanınan en vahşi DAEŞ grubu olduğunu ve söz konusu grubun DAEŞ tarafından savaşı Mısır'a taşımakla görevlendirildiğini yazdı.

İSRAİL SESSİZ

İddiaların ortasındaki İsrail ise, bu haberler hakkında herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

Kaynak: haberinburada