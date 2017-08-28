DAEŞ'İN EN ACIMASIZ TERÖR GRUBUNUN İMAMI MOSSAD AJANI ÇIKTI
Libya hükümeti, 'Ebu Hafs' isimli bir imamı tutukladıktan sonra, söz konusu şahsın Mossad adına Arap ve İslam ülkelerinde casusluk yapmakla görevlendirdiğini, gerçek adının da Benyamin Efrahim olduğunu ortaya çıkardı.
MOSSAD ADINA DAEŞ'E SIZMIŞ
Lübnan'da yayın yapan El Cedid televizyonun haberine göre, söz konusu MOSSAD ajanının DAEŞ'in içine sızdığı, onlarla birlikte Bingazi şehrine geldiği ve şehirde kendisini terörist gruba iyice kabul ettirerek cami imamlığı görevine getirildiği belirtildi.
KARİYER BASAMAKLARINI HIZLI ÇIKMIŞ
Diğer taraftan bir İspanyol gazetesi de söz konusu haberle ilgili olarak, "Ebu Hafs" kod adlı MOSSAD ajanının DAEŞ içinde kendisini süratle kabul ettirdiğini, sıradan bir elemanken cami imamlığına kadar yükseldiğini örgüte adam kazandırmakla görevlendirildiğini yazdı.
Gazeteler ayrıca ajanın, DAEŞ'in 200 kişilik bir terör grubuna komutanlık da yaptığı, bu grubun sürekli olarak Mısır topraklarına nüfuz ettiğini, bu grubun Libya'da tanınan en vahşi DAEŞ grubu olduğunu ve söz konusu grubun DAEŞ tarafından savaşı Mısır'a taşımakla görevlendirildiğini yazdı.
İSRAİL SESSİZ
İddiaların ortasındaki İsrail ise, bu haberler hakkında herhangi bir resmi açıklama yapmadı.
Kaynak: haberinburada
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