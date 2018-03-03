Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı! Gece Yarısı Başlayacak
Kuzey Kore, Trump'ın Uzattığı Zeytin Dalını Kırdı!
Marmara'nın İncisinde Korkutan Yangın! 4 İlçede İtfaiye Alarma Geçti
Tek Boynuzla Doğan Bebek, Tıp Tarihine Geçti
En Yakın Arkadaşının 5 Yaşındaki Kızını Tecavüz Edip Öldürdü!
Suudi Kadınların Özgürlük Koşusu! İlk Kez Maratona Katıldılar
Badou Ndiaye, Takım Arkadaşıyla Birbirine Girdi
Galatasaray Gol Oldu Yağdı! Karabük'te Tarihi Skor
Afrin'deki Kritik Bölgede Yaralı Askerler Var!
Yeni İttifak Mı Kuruluyor! Merak Edilen Soru Cevabını Buldu
Beyaz Saray'da Kırmızı Alarm! Silah Sesleri Duyuldu
İki Ağanın Mirasçıları Harekete Geçti! Milyarlarca Lira Alabilirler
Daeş'in Eli Kanlı İnfazcıları Yakalandı!
Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı Küme Düştü!
Firari Savcı Baba Evinde Yakayı Ele Verdi! İşte Operasyonun Detayları
Çekya Serbest Bırakmıştı, Terör Mitinginde Ortaya Çıktı
Vitor Pereira'nın Takımından Tarihi Fark! 8-0
69 Yaşındaki Futbolcu, İlk Maçına Çıktı
Yoldaki Siyah Noktalara Dikkat! Teröristlerden Afrin'de Hain Plan
Bunu Da Gördük! Rumlar Türk Ürünlerini Vaftiz Edip Satıyor

DAEŞ'in eli kanlı infazcıları yakalandı!

DAEŞ'İN ELİ KANLI İNFAZCILARI YAKALANDI!

Şanlıurfa'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün infaz timinde bulunan 2 terörist yakalandı.

Tarih : 03 Mart 2018, 20:20
Puan Ver : Daeş'in Eli Kanlı İnfazcıları Yakalandı!(8/10)4

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'ın infazcıları oldukları belirtilen Suriyeli M.K. ile U.H., polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Suriye'de çok sayıda infaz gerçekleştirdiği belirtilen 2 terörist, tutuklanarak cezaevine konuldu.

DAEŞ'İN İNFAZCILARI YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Suriye'nin Deyrizor kentinde terör örgütü DEAŞ'ın infazcıları oldukları belirtilen Suriye uyruklu M.K. ve U.H.'nin Şanlıurfa'da bir evde saklandığını belirledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Ekipler tarafından baskın yapılan evdeki Suriyeli 2 terörist yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 terörist, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Daeş  İn  Eli  Kanlı  İnfazcıları  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER