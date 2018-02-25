DAEŞ'E KATILAN 16 TÜRK KADINA, İDAM CEZASI!
Irak mahkemesi, terör örgütü DAEŞ'e katıldıkları gerekçesiyle 16 Türk vatandaşı kadına idam cezası verdi.
Irak'ta mahkeme, DAEŞ'e katılmaktan suçlu bulunan 16 Türk kadını idam cezasına çarptırdı.
DAEŞ'E KATILDIKLARINI İTİRAF ETTİLER
Açıklama, mahkeme sözcüsünden geldi. Sözcü, Kadınların DAEŞ'li teröristlerle evlendiklerini ya da terör örgütüne üye olduklarını itiraf ettiklerini söyledi.
LOJİSTİK DESTEK SAĞLADILAR
16 Türk kadının DAEŞ'e lojistik destek sağladıklarının ya da terör saldırısı düzenlenmesine yardım ettiklerinin kanıtlandığını belirtti.
KARAR İÇİN TEMYİZ YOLU AÇIK
Ceza mahkemesi, kadınları idam cezasına çarptırdı. Kararların temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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