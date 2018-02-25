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DAEŞ'e katılan 16 Türk kadına, idam cezası!

DAEŞ'E KATILAN 16 TÜRK KADINA, İDAM CEZASI!

Irak mahkemesi, terör örgütü DAEŞ'e katıldıkları gerekçesiyle 16 Türk vatandaşı kadına idam cezası verdi.

Tarih : 25 Şubat 2018, 19:30
Puan Ver : Daeş'e Katılan 16 Türk Kadına, İdam Cezası!(7/10)3

Irak'ta mahkeme, DAEŞ'e katılmaktan suçlu bulunan 16 Türk kadını idam cezasına çarptırdı.

DAEŞ'E KATILDIKLARINI İTİRAF ETTİLER

Açıklama, mahkeme sözcüsünden geldi. Sözcü, Kadınların DAEŞ'li teröristlerle evlendiklerini ya da terör örgütüne üye olduklarını itiraf ettiklerini söyledi.

LOJİSTİK DESTEK SAĞLADILAR

16 Türk kadının DAEŞ'e lojistik destek sağladıklarının ya da terör saldırısı düzenlenmesine yardım ettiklerinin kanıtlandığını belirtti.

KARAR İÇİN TEMYİZ YOLU AÇIK

Ceza mahkemesi, kadınları idam cezasına çarptırdı. Kararların temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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