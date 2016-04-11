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daeş tehdidi sonrası almanya diken üstünde

DAEŞ TEHDİDİ SONRASI ALMANYA DİKEN ÜSTÜNDE

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maassen, ülkede DAEŞ kaynaklı güvenlik tehdidinin ciddi seviyeye ulaştığını ve saldırı tehdidi oluşturan 1100 radikal İslamcı bulunduğunu söyledi

Tarih : 11 Nisan 2016, 09:48
Puan Ver : Daeş Tehdidi Sonrası Almanya Diken Üstünde(9/10)8


Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) başkanı Hans-Georg Maassen, Alman Welt am Sonntag Gazetesi'ne ülkedeki terör tehdidi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Maassen, terör örgütü DAEŞ'in, geçtiğimiz kasım ayında Fransa'nın başkenti Paris'i hedef aldığı saldırılarla 22 Mart'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlediği saldırıların ardından, hedefini diğer Avrupa başkentlerine çevirmesi üzerine konuştu.

Örgüt tarafından salı günü yayınlanan tehdit videosunda, iki ülkede olduğu gibi Londra, Berlin ve Roma gibi kentlerde de benzer saldırı planları yapıldığının açıklanmasının ardından, Almanya'daki güvenlik tehdidinin çok ciddi seviyeye ulaştığı vurgulandı.

Almanya'da terör saldırısı planına dair henüz ellerinde somut bir bilgi olmağını belirten teşkilat lideri, “Ancak ülkede potansiyel olarak terör saldırısı gerçekleştirebilecek yaklaşık 1100 radikal İslamcı var” şeklinde konuştu.








Etiketler: Daeş  Tehdidi  Sonrası  Almanya  Diken  Üstünde    haber

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