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DAEŞ, MUSUL'DAN BÖYLE ATILACAK


DAEŞ, Musul'dan böyle atılacak
Tarih : 29 Eylül 2016, 09:14
Puan Ver : Daeş, Musul'dan Böyle Atılacak(0/10)


Dünyanın gündeminde Rakka ve Musul operasyonları var. Önceliğin Musul operasyonuna verilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Türkiye, Musul'un DAEŞ'ten temizlenmesi operasyonuna “tarihi sorumluluğu” ve “Türkmen dayanışması” çerçevesinde katılmak istiyor. Ancak devam eden Başika krizi sonrasında Irak buna karşı çıkıyor. Irak, Türkiye'nin mezhepçilik yaptığını öne sürüyor, Bağdat hükümeti ile işbirliği yapmadığını iddia ediyor. HABERTÜRK'ün güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Musul operasyonunun ayrıntıları şöyle:



15 BİN YERLİ UNSUR İÇ GÜVENLİKTEN SORUMLU: Musul'u terör örgütü DAEŞ'ten temizlemek için 15 bin yerli savaşçı/asker görev yapacak. Yerli savaşçılar, operasyon tamamlandıktan sonra Musul'un iç güvenliğinden sorumlu olacak. 20-25 bin Irak ordusu mensubu, Musul'un kurtarılması için sahada mücadele edecek.



İNSANİ KRİZ ENDİŞESİ: Musul'da şu an 2 milyon kişi yaşıyor. Musul operasyonu sırasında halkın şehri terk etmek istemesi halinde ciddi bir insani sorun yaşanacak. Operasyonun, Tikrit ve Amadi'de olduğu gibi göçe neden olması istenmiyor. Bu amaçla değişik formüller üzerinde duruluyor.








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