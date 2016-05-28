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daeş mevzileri hava ve karadan vuruldu

DAEŞ MEVZİLERİ HAVA VE KARADAN VURULDU

Suriye'den Kilis'in Elbeyli ilçesi ve sınırdaki 2 karakola yönelik dün 6 roket ve top atışı yapan DAEŞ'in mevzilerine, 233 Fırtına topu, 40 çok namlulu roketatar ve 4 tank ile atış yapıldığı, hedeflere koalisyon uçaklarıyla 11 hava harekatı icra edildiği bildirildi.

Tarih : 28 Mayıs 2016, 10:35
Puan Ver : Daeş Mevzileri Hava Ve Karadan Vuruldu(9/10)10


Suriye'den Kilis'in Elbeyli ilçesi ve sınırdaki 2 karakola yönelik dün 6 roket ve top atışı yapan DAEŞ'in mevzilerine, 233 Fırtına topu, 40 çok namlulu roketatar ve 4 tank ile atış yapıldığı, hedeflere koalisyon uçaklarıyla 11 hava harekatı icra edildiği bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DAEŞ tarafından Suriye'den Elbeyli ile sınırdaki Yüksektepe ve Şehit Yalçın Nane hudut karakollarına dün akşam saat 17.55'te 6 roket ve top atışı gerçekleştirildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) atış yapılan mevziler, hedef tespit sistemleriyle belirlendi. Bunun üzerine dün akşam saat 18.00'den itibaren DAEŞ mevzilerine 233 Fırtına topu, 40 çok namlulu roketatar ve 4 tank ile atışlar yapıldı. Koalisyon uçaklarıyla hedeflere yönelik 11 hava harekatı icra edildi.



Yapılan atışlar ve hava harekatı sonrasında 104 DAEŞ mensubu öldürüldü.



Örgüte ait 4 çok namlulu roketatar, birer top ve havan mevzisi ile karargah olarak kullanılan 7 bina imha edildi.








Etiketler: Daeş  Mevzileri  Hava  Ve  Karadan  Vuruldu    haber

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