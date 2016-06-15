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daeş lideri bağdadi öldü mü?

DAEŞ LİDERİ BAĞDADİ ÖLDÜ MÜ?

ABD Savunma Bakanlığı, DAEŞ'in lideri Bağdadi'nin öldürüldüğüne ilişkin açıklamaların doğruluğuna dair kanıt bulunmadığını bildirdi.

Tarih : 15 Haziran 2016, 09:16
Puan Ver : Daeş Lideri Bağdadi Öldü Mü?(8/10)7


Bakanlık Sözcüsü Yüzbaşı Jeff Davis, gazetecilere yaptığı  bilgilendirme toplantısında, ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon uçaklarının  Rakka'ya düzenlediği saldırıda Bağdadi'nin öldüğüne ilişkin iddialar hakkındaki  soruları yanıtladı.



Davis, sosyal medyada da bu tür iddialar bulunduğunu hatırlatarak, "Bu  iddiaları destekleyecek herhangi bir bilgi görmedik." dedi.



ELİMİZDE BİR KANIT YOK



Daha önce de Bağdadi'nin öldüğüne yönelik iddialar ortaya atıldığını  belirten Davis, "Elimizde bunların bağımsız olarak doğruluğunu gösterecek bir şey  bulunmuyor." diye konuştu.



 








Etiketler: Daeş  Lideri  Bağdadi  Öldü      haber

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