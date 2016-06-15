DAEŞ LİDERİ BAĞDADİ ÖLDÜ MÜ?
ABD Savunma Bakanlığı, DAEŞ'in lideri Bağdadi'nin öldürüldüğüne ilişkin açıklamaların doğruluğuna dair kanıt bulunmadığını bildirdi.
Bakanlık Sözcüsü Yüzbaşı Jeff Davis, gazetecilere yaptığı bilgilendirme toplantısında, ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon uçaklarının Rakka'ya düzenlediği saldırıda Bağdadi'nin öldüğüne ilişkin iddialar hakkındaki soruları yanıtladı.
Davis, sosyal medyada da bu tür iddialar bulunduğunu hatırlatarak, "Bu iddiaları destekleyecek herhangi bir bilgi görmedik." dedi.
ELİMİZDE BİR KANIT YOK
Daha önce de Bağdadi'nin öldüğüne yönelik iddialar ortaya atıldığını belirten Davis, "Elimizde bunların bağımsız olarak doğruluğunu gösterecek bir şey bulunmuyor." diye konuştu.
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