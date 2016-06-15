

Bakanlık Sözcüsü Yüzbaşı Jeff Davis, gazetecilere yaptığı bilgilendirme toplantısında, ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon uçaklarının Rakka'ya düzenlediği saldırıda Bağdadi'nin öldüğüne ilişkin iddialar hakkındaki soruları yanıtladı.







Davis, sosyal medyada da bu tür iddialar bulunduğunu hatırlatarak, "Bu iddiaları destekleyecek herhangi bir bilgi görmedik." dedi.







ELİMİZDE BİR KANIT YOK







Daha önce de Bağdadi'nin öldüğüne yönelik iddialar ortaya atıldığını belirten Davis, "Elimizde bunların bağımsız olarak doğruluğunu gösterecek bir şey bulunmuyor." diye konuştu.







