DAEŞ HEDEFLERİ VURULDU: 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Türkiye'ye yönelik atış hazırlığında olduğu tespit edilen DAEŞ terör örgütüne ait hedefler vuruldu, 5 terörist öldürüldü. TSK'dan yapılan açıklamaya göre, 12 Haziran 2016 tarihinde, Suriye kuzeyinden Türkiye'ye yönelik atış hazırlığında olduğu tespit edilen DAEŞ terör örgütüne ait üzerinde Katyuşa roketleri bulunan araç, bina ve havan mevziilerinden oluşan üç hedefe, sınırda konuşlu bulunan Fırtına obüsleri ile atış yapıldı. Ayrıca Koalisyon uçakları tarafından Tughali bölgesine bir hava harekâtı icra edildi.
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