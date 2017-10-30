Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet
Meb, Alan Değişikliği Yoluyla Yapılacak Öğretmen Atamalarını Sınırlı Tuttu

DAEŞ, Dünya Kupasını Cristiano Ronaldo'yla Tehdit Etti

DAEŞ, DÜNYA KUPASINI CRİSTİANO RONALDO'YLA TEHDİT ETTİ

Terör örgütü DAEŞ, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupasını paylaştığı Cristiano Ronaldo görseliyle tehdit etti, "Bizi bekleyin." ifadelerini kullandı.

Tarih : 30 Ekim 2017, 19:00
Puan Ver : Daeş, Dünya Kupasını Cristiano Ronaldo'yla Tehdit Etti(10/10)6

Önümüzdeki yıl Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupasıyla ilgili korkutan bir tehdit daha geldi.

Daha önce Messi'yi gözünden kan gelirken, Neymar'ı ise öldürmek üzereyken tasvir eden terör örgütü DAEŞ, bu kez dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu hedef aldı.

Örgüt, "Söylediklerimiz, duyduğunuz değil gördüğünüz şeylerdir. Sadece bekleyin. Biz de bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Daeş  Dünya  Kupasını  Cristiano  Ronaldo  Yla  Tehdit  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER