DAEŞ, DÜNYA KUPASINI CRİSTİANO RONALDO'YLA TEHDİT ETTİ
Terör örgütü DAEŞ, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupasını paylaştığı Cristiano Ronaldo görseliyle tehdit etti, "Bizi bekleyin." ifadelerini kullandı.
Önümüzdeki yıl Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupasıyla ilgili korkutan bir tehdit daha geldi.
Daha önce Messi'yi gözünden kan gelirken, Neymar'ı ise öldürmek üzereyken tasvir eden terör örgütü DAEŞ, bu kez dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu hedef aldı.
Örgüt, "Söylediklerimiz, duyduğunuz değil gördüğünüz şeylerdir. Sadece bekleyin. Biz de bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: haberinburada
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