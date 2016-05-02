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DAEŞ CANLI BOMBAYIM, HEPİNİZİ CEHENNEME GÖNDERECEĞİM DEDİ


DAEŞ CANLI BOMBAYIM, HEPİNİZİ CEHENNEME GÖNDERECEĞİM DEDİ
Tarih : 02 Mayıs 2016, 14:00
Puan Ver : Daeş Canlı Bombayım, Hepinizi Cehenneme Göndereceğim Dedi(10/10)11


Diyarbakır'da geçtiğimiz 26 Ekim günü DAEŞ'in hücre evine oluşturular ve 2 polisin şehit bulunduğu operasyonun tahkîkatsı tamamlandı. Hazırlanan iddianamede DAEŞ'li teröristlerin "Hepiniz cehenneme gideceksiniz kafirler" diye bağırarak polisleri şehit ettiği ifade edildi. 7 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonun sonrası 16 sanık ile alakalı 37 senea kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Diyarbakır'ın merkez Kayapınar İlçesi'nde 26 Ekim günü DAEŞ'in hücre evlerine oluşturular operasyonda polis memurları Sadık Özcan ve Gökhan Çkesintisiz şehit edilirken; terör teşkilatı delegesi bulunduğu iddia edilen Veysel Argunağa, Cahit Ölmez, Serhat Seyithanoğlu, Ergün Gül, Sıdık Bünül, Orhan Genç ve Ersel Gergüy ölü olarak ele geçirildi. Sürdürülen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan O.T., O.U., M.B., V.Ö., N.T., M.D., M.İ., A.S., M.A., C.E., B.Y., İ.Ç., J.D., Ö.B., M.B. ile tutuksuz M.E. ile alakalı tahkîkat tamamlandı. İddianamede 16 kuşkulinin 'Silahlı terör teşkilatıne üye olma', 'Tehlikeli madde bulundurma' ve 'Ateşli silahlar yasauna mudurumafet' suçlarından 15-37'şer sene hapisle cezalandırılması istendi.



İddianamede şehit polisler Sadık Özkan ve Gökhan Çkesintisiz ile yaralı polislerin ismine yer verilmezken, DAEŞ mensupları ile alakalı 'terörist' yerine 'teşkilat delegesi' ifadesi kullanıldığı görüldü.








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