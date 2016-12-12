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dacia'nın yeni motoru bursa'da üretiliyor

DACİA'NIN YENİ MOTORU BURSA'DA ÜRETİLİYOR

Dacia, uzun zamandır beklenen EDC (Efficient Dual Clutch) otomatik vitesi kutusunu ilk kez Duster modelinde pazara sunmaya hazırlanıyor.

Tarih : 12 Aralık 2016, 11:12
Puan Ver : Dacia'nın Yeni Motoru Bursa'da Üretiliyor(8/10)5


Dacia, uzun zamandır beklenen EDC (Efficient Dual Clutch) otomatik vitesi kutusunu ilk kez Duster modelinde pazara sunmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin en çok satılan 4x4 modeli Duster'ın EDC versiyonu 1.5dCi 110bg 4x2 tek versiyon olarak (Laureate-üst donanım) müşterilerin beğenisine sunulacak. Duster 1.5 EDC, Mart 2017'de Türkiye'de yola çıkacak. Bu arada Dacia, Sandero ve Logan MCV modellerini yeniliyor. Sandero'nun yenilenen tasarımının yanı sıra yepyeni birçok donanım da ekleniyor: 4 hava yastığı, hız sabitleyici, arka cam otomatikleri, deri direksiyon, elektrikli yan aynalar. Ayrıca Oyak Renault Fabrikaları'nda üretilen yepyeni SCe 75bg (1.0lt) benzinli motor Renault Grubu modelleri arasında ilk kez Sandero ve Logan MCV ile pazara sunuluyor.



DÜNYADA 5'İNCİ SIRADA

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, Dacia'nın 2004'ten bu yana Türkiye'de 275 bin satış rakamına ulaştığını söyledi. Markanın 40 bin 332 adet satış ve yüzde 4.8 pazar payı ile pazarda 8'inci sırada yer aldığını ifade eden Çağdaş, Türkiye'nin Dacia ülkeleri arasında ise 5'inci sırada bulunduğunu kaydetti.



 



kaynak:sabah








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