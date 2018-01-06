Suudi Arabistan ekibi Al Nojoom'un bir futbolcusu, yaptığı Dab hareketi nedeniyle hapis cezası ile karşı karşıya kaldı.

Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Wehda ve Al Nojoom takımlarını karşı karşıya getiren maç, futboldan daha çok konuşulan hareketlere sahne oldu.

Al Nojoom takımının bir futbolcusu, gol sevinci olarak Amerika'da hip-hop hareketi olarak adlandırılan Dab hareketini yaptı.

SUUDİ ARABİSTAN'DA YASAK!

Paul Pogba, Jese Lingard ve Lukaku gibi futbolcuların da gol sevinci olarak yaptığı Dab hareketi, Suudi Arabistan'da yasak.

Suudi Arabistan, Dab hareketi'ni gençleri uyuşturucuya yönlendirmesi nedeniyle yasaklamıştı. Geçen sene konserde bu hareketi yapan bir şarkıcı, tutuklanmış ve hapis cezası almıştı.

Kaynak: haberinburada