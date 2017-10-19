D HARFİNİ YAZAMAYAN ÖĞRENCİYİ DÖVEN ÖĞRETMENE EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ
Adana'da tahtaya kaldırdığı 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Salih G.'yi 'D' harfini yazamadığı için darp eden öğretmen Hacı A.'ya ev hapsi cezası verildi.
ÖĞRENCİYİ DARP ETTİĞİ İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki Şakirpaşa İlkokulu'nda 1. sınıf öğretmeni Hacı A. hakkında, tahtaya kaldırdığı öğrencisi Salih G.'yi 'D' harfini yazamadığı için darp etmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINARAK KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Soruşturma kapsamında, olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medya ve basında yayınlanmasının ardından Milli Eğitim Müdürlüğünce açığa alınan şüpheli öğretmen Hacı A., 'Çocuğa karşı kasten yaralama' suçundan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ
Öğretmen, polis merkezindeki ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkartılan öğretmene ev hapsi cezası verildi.
Kaynak: haberinburada
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