İstanbul'da D-8 Zirvesi ve Bakanlar Kurulu Toplantısı nedeniyle Perşembe ve Cuma günü trafiğe kapatılacak yolların listesi İstanbul Emniyeti tarafından paylaşıldı.

İstanbul'da 17-20 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan D-8 Zirvesi ve Bakanlar Kurulu Toplantısı nedeniyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında yarın (19 Ekim Perşembe) saat 07.00'den 20 Ekim Cuma günü etkinlik bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.

EMNİYET KAPATILACAK YOLLARIN LİSTESİNİ PAYLAŞTI

Sürücülerin mağduriyet yaşaması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kapatılacak yolların listesi kamuoyuyla paylaşıldı.

İşte Perşembe ve Cuma günü İstanbul'da kapatılacak yollar:Mete Kavşağı- Adil Baba Kavşağı arası Taşkışla Tünel, Bayıldım Altbaş-Adil Baba Kavşağı arası Küçükçiftlik Caddesi, Mim Kemal Öke Caddesi (Vali Konağı Caddesinden Adil Baba Kavşağına kadar)

Kaynak: haberinburada