D-100 KARAYOLUNDAKİ ZİNCİRLEME KAZA TRAFİĞİ DURMA NOKTASINA GETİRDİ
D-100 Karayolu Çağlayan - Kadıköy istikametinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.
İstanbul'da D-100 karayolu Mecidiyeköy istikametine giden, plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki otomobil Çağlayan mevksinde çarpıştı. Aynı yönde seyir halindeki bir kamyonetin de karıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
DURMA NOKTASINA GELEN TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Kaza nedeniyle D-100 karayolunda bir süre aksayan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: haberinburada
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