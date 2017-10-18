Dicle Nehri'nde Sular Çekildi, Balıklar Telef Oldu
Hamaney, Trump'a Meydan Okudu: Nükleer Anlaşmayı Yırtarsa Biz Dilim Dilim Doğrarız
Hoffenheim Maçı Öncesi Başakşehir'de 4 Eksik
Sarallar Ve Şahinlerin Karşı Karşıya Geldiği Dava Başladı, Komandolar Adliyede Nöbet Tuttu
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Türkiye'ye Geliyor! Masada Kuzey Irak Var
Çakarlı Araçlara Yasak Geliyor! Geçiş Üstünlükleri İptal Edildi
D-100 Karayolundaki Zincirleme Kaza Trafiği Durma Noktasına Getirdi
Tahtaya Kaldırdığı Öğrencisine Dayak Atan Öğretmen Açığa Alındı
Eti Şirketleri Onursal Başkanı Firuz Kanatlı Hayatını Kaybetti
Trabzonsporlu Yönetici, Rıza Çalımbay'ın Gelmesinin Ardından İstifa Etti
İpsala Sınır Kapısı, 24 Saat Kapatılacak
Portekizli Yıldız Ronaldo, Seremonide Şampiyonlar Ligi Marşını Okudu
Facebook, To Be Honest Uygulamasını Satın Aldı
Erdoğan, Büyük Bir Senaryo İle Karşı Karşıyayız Deyip Tehlikeyi Açıkladı: Terör Kuşatması Var
Fed Başkanlığı Gelişmeleriyle Dolar 3,68 Liraya Çıktı
Başbakan Duyurdu: Teog'un Yerine Gelecek Yeni Sistem, 1 Hafta İçinde Açıklanacak
Irak Ordusunun Ele Geçirdiği Kerkük İl Meclisine Hamaney'in Fotoğrafı Asıldı
Google'ın Yapay Zekası İnsanları Solladı
İspanyolların Aklı Başına Yeni Geldi: Barça Giderse Batarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürtçülük Yapmak Da Türkçülük Yapmak Da Bölücülüktür

D-100 Karayolundaki Zincirleme Kaza Trafiği Durma Noktasına Getirdi

D-100 KARAYOLUNDAKİ ZİNCİRLEME KAZA TRAFİĞİ DURMA NOKTASINA GETİRDİ

D-100 Karayolu Çağlayan - Kadıköy istikametinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Tarih : 18 Ekim 2017, 18:10
Puan Ver : D-100 Karayolundaki Zincirleme Kaza Trafiği Durma Noktasına Getirdi(5/10)1

İstanbul'da D-100 karayolu Mecidiyeköy istikametine giden, plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki otomobil Çağlayan mevksinde çarpıştı. Aynı yönde seyir halindeki bir kamyonetin de karıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

DURMA NOKTASINA GELEN TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle D-100 karayolunda bir süre aksayan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: D-100  Karayolundaki  Zincirleme  Kaza  Trafiği  Durma  Noktasına  Getirdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER