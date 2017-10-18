İstanbul'da D-100 karayolu Mecidiyeköy istikametine giden, plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki otomobil Çağlayan mevksinde çarpıştı. Aynı yönde seyir halindeki bir kamyonetin de karıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

DURMA NOKTASINA GELEN TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle D-100 karayolunda bir süre aksayan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: haberinburada