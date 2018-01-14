Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın, Cyle Larin transferindeki pürüzlere bir yenisi eklendi. ABD ekibi Orlando City, transferin hukuksuz olduğunu açıklarken bugün yeni bir belge yayınlandı.

Siyah beyazlılar transferde herhangi bir usulsüzlük olmadığını açıklarken Orlando City, Larin'in sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullandığını geçen sene içinde MLS yönetimine bildirdiği öğrenildi. Konuyla ilgili bildirimin de lig yönetimi tarafından kayıt altına alındığı ortaya çıktı.

Milliyet Gazetesi'nden Onur Dinçer'in haberine göre; ABD'de sezonun sona ermesinin ardından yapılan güncellemede, ligdeki tüm takımların ve kadrolarındaki futbolcuların kontrat durumları hakkındaki bilgilendirmede bulunuyor.

LARIN OPSİYONU KULLANILAN FUTBOLCULAR ARASINDA

MLSSoccer.com'da 14 Aralık tarihli yapıldığı belirtilen güncellemede Orlando City takımındaki futbolculardan sözleşmesi sürenler, sözleşmesi bitenler, sözleşmedeki (uzatma) opsiyonu kullanılanlar ve kullanılmayanlar tek tek sıralanıyor.

Sekiz futbolcu için opsiyonun kullanıldığı, sekizi için kullanılmadığı Orlando'da Cyle Larin, kontratındaki opsiyon kullanılan isimler arasında gösteriliyor ve MLS yönetimi oyuncunun sözleşmesinin uzatıldığını teyit ediyor.

OPSİYON KULLANIMI KASIM'DA BİLDİRİLDİ

MLS kurallarına göre her kulüp sezon bitimlerinde futbolcularının son sözleşme durumlarını lig yönetimine bildirmek zorundalar. 'Kontrat Bitimi Günü' olarak adlandırılan günde tüm kulüpler, sözleşmelerindeki opsiyonu kullanacakları veya kullanmayacakları futbolcuların isimlerini liste halinde yönetime bildiriyor. Bu sezon bu bildirimler için son tarih 27 Kasım'dı. Bu tarihte yapılan bildirimlerin değerlendirilip kayıt altına alınmasıyla, 11 Aralık'ta bunlara play-off takımlarının listelerinin de eklenmesinin ardından 14 Aralık'ta tüm takımların bildirimleri MLS tarafından açıklandı, 2018 kadroları için güncellemeler gerçekleştirildi.

OLUMSUZLUKTA TOP LARİN'DE

Beşiktaş Hukuk İşlerinden Sorumlu Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün yaptığı açıklamada "Larin ile sözleşmeye özel bir madde koyduk. Çok düşük bir ihtimal de olsa herhangi bir olumsuz karar çıkması ve kulübümüze maddi yükümlülük çıkması durumunda bu maliyet tamamen Cyle Larin tarafından karşılanacak. Bu açıdan da rahatız. Oyuncunun oynamak istediği takım Beşiktaş'tır. FIFA bu tip durumlarda hep oyuncunun oynamak istediği takıma göre hareket eder, yine öyle olacaktır" demişti.

Kaynak: haberinburada