

Mart ayında yayınlanan belgelere göre Cyanogen ekosisteminin aktif kullanıcı sayısında arttırdığına dahil şüpheler mevcut.



Gün geçtikçe artan Cynaogen popülerliği kullanıcı sayısını arttırarak buna cevap veriyor. Eski cihazlara yenilenmiş Android sürümü entegre ediyor. Bununla kalmayıp Windows Phone içinde bile Android kullanım imkanı sunuyor.



Yakın dönemde bazı ortaklıklara başlayan Cyanogen aldığı yatırımlarla oldukça yükselişe geçti. Ama bu artan yatırımlara rağmen işten çıkarmalar ve yanıltma haberleriyle gündeme geliyor. 25 milyon kullanıcı sayısı gösterilmesi yatırım potansiyelini arttırıyor.



Ve son olarak sunulan ortaya çıkan rapora göre iki üst düzey yöneticinin kullanıcı sayısı konusunda yanılttığı hakkında bilgiler ortaya çıkardı.



Sonuç olarak bu ortaya çıkan söylentiler bile firmanın yatırım tarafında zarar göreceğini belli ediyor.



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