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curry ve thompson, draymond'ın yokluğunu konuştu

CURRY VE THOMPSON, DRAYMOND'IN YOKLUĞUNU KONUŞTU

Golden State Warriors'ın 'Splash Kardeşleri' Stephen Curry ve Klay Thompson, geçtiğimiz geceki NBA Finalleri 5. maçında uzaklaştırma cezası yüzünden forma giyemeyen Draymond Green'in yokluğunun, Cleveland Cavaliers'a karşı aldıkları mağlubiyetin bahanesi olmaması gerektiğini söylediler.

Tarih : 14 Haziran 2016, 13:33
Puan Ver : Curry Ve Thompson, Draymond'ın Yokluğunu Konuştu(7/10)7


Golden State Warriors'ın 'Splash Kardeşleri' Stephen Curry ve Klay Thompson, geçtiğimiz geceki NBA Finalleri 5. maçında uzaklaştırma cezası yüzünden forma giyemeyen Draymond Green'in yokluğunun, Cleveland Cavaliers'a karşı aldıkları mağlubiyetin bahanesi olmaması gerektiğini söylediler.



Thompson şu açıklamayı yaptı:



"Draymond her şeyden biraz yapıyor. Oyun kuruculuğu, iletişimi, yüreği ve ruhu var. Tabii ki bu mağlubiyetin bahanesi değil."



Curry ise şu ifadeleri kullandı:



"Kendisi tüm sahayı görebilen gerideki orta saha oyuncumuz. Bugün biraz farklı yollar izledik ve farklı eşleşmelere kaydık. Ama gereğini yerine getiremedik."



Thompson dün gece 37 sayı, Curry ise 25 sayıyla mücadele etti.








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