

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi ile ilgili soruşturmalar derinleştikçe yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Darbe gecesi İstanbul'da Korgeneral Mehmet Şanvendi'nin kızının düğününde bulunan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve diğer üst düzey komutanlar, düğün salonunda kurdukları karargahta darbeciler tarafından derdest edilene kadar verdikleri emirlerle darbenin seyrini değiştirdiler. İşte o gece yaşananlar: 15 Temmuz saat 19.06 sıralarında Ankara'daki Harekat Merkezi, Orgeneral Abidin Ünal'a, Genelkurmay Harekat Merkezi tarafından uçuşların kesildiği ve havadaki uçakların inmesi gerektiği talimatının geldiğini rapor etti. Uçuş yasağını duyan Ünal, Genelkurmay'ı aradı. Hulusi Akar'ın yaveri Levent Türkkan, 'Tamam görüştüreceğim sizi ama şu an müsait değil' diyerek oyaladı. Ünal, sorun olmadığını düşünerek Mehmet Şanver'in kızının Moda Deniz Kulübü'ndeki düğününe katıldı. Bu sırada Genelkurmay'ın “havadaki uçakların inmesi gerektiği" talimatı da yerine getirildi.