CUNTACI TÜMGENERALİN AĞABEYİ FETÖ KUMPASININ MAĞDURUYDU
15 Temmuz darbe girişiminde, Harp Akademileri'nde görev yapan 4 generalin kritik rolünün olduğu ortaya çıktı
Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) püskürtülen darbe girişimine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmadan çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Soruşturmada Bursa'da yakalanan İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un çantasında yapılan aramada Tuğgeneral Mehmet Partigöz imzalı sıkıyönetim direktifi adlı belge ele geçirildi.
Belgenin, direktif ve eklerinde Cunta yönetimince kritik kurumlara atamalar yapıldığı belirtildi. Atama planına göre Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert, SKYÜ- SİDAK Komutanı Tuğgeneral Ali Akyürek, Hava Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Recep Yüksel ve Harp Akademileri Kurmay Başkanı Tümgeneral Nevzat Taşdeler bir üst göreve yükseltilecekti. Cuntaya, Harp Akademileri'nden sadece Deniz Harp Akademisi Komutanı Tayyar Ertem'in destek vermediği ortaya çıktı.
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