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cuntacı albay telefondan erdoğan'ın otelini araştırmış

CUNTACI ALBAY TELEFONDAN ERDOĞAN'IN OTELİNİ ARAŞTIRMIŞ

Darbe girişiminden önce Kurmay Albay Orhan Yıkılkan'ın "Google" girip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı Grand Yazıcı Oteli'ni araştırdığı ortaya çıktı

Tarih : 22 Nisan 2017, 09:58
Puan Ver : Cuntacı Albay Telefondan Erdoğan'ın Otelini Araştırmış(9/10)8


Darbe girişiminden önce Genelkurmay Başkanı Başdanışmanı olan Kurmay Albay Orhan Yıkılkan'ın 13 Temmuz Sabahı saat 05.21'de telefonundan "Google" girip Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı Grand Yazıcı Oteli'ni araştırdığı ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasına yön verecek olan dijital veri incelemesi devam ediyor. Cuntacılardan ele geçirilen bilgisayar, tablet, cep telefonu, telsiz, CD, flaş bellek gibi dijital verilerden elde edilen suç niteliğindeki deliller, soruşturma dosyalarına da ekleniyor..



SABAH 05.21'DE İNTERNETE GİRMİŞ

Bu kapsamda Genelkurmay Karargâh iddianamesi şüphelisi ve başını Akın Öztürk'ün çektiği 38 kişilik Yurtta Sulh Konseyi listesinde 7'nci sırada bulunan Kurmay Albay Orhan Yıkılkan'ın cep telefonu da incelendi. Tutuklu Yıkılkan'ın, 13 Temmuz günü sabah saat 05.21'de telefonundan internete girerek "Google" arama moturundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tatil yaptığı Marmaris Grand Yazıcı oteli aradığı tespit edildi.



 



kaynak:milliyet








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