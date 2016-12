Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü kalkışmaya ilişkin dördüncü iddianameyi de tamamladı. Ankara'nın Polatlı ilçe sınırlarında konuşlu “58. Topçu Tugayı” ve “Topçu ve Füze Okul Komutanlığı”ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin dikkat çekici ayrıntıların yer aldığı iddianamede, 15 Temmuz öncesi gerçekleştirilen darbe toplantıları da anlatıldı. Kursiyer astsubay ve kursiyer uzman çavuşların da aralarında bulunduğu 330 şüphelinin 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.







POLATLI AYAĞINI 4'Ü KOORDİNE ETTİ







Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, eski Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanı Tümgeneral Osman Ünlü, eski Polatlı 58. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün, Topçu ve Füze Okul Komutanlığı Öğrenci ve Kurslar Tabur Komutanı Yarbay Abdulkerim Ceyhan ve Kara Kuvvetleri Harekat Başkanlığı Teşkilat Şube Müdürlüğünde görevli Kurmay Albay Bilal Akyüz yönetici olarak yer alırken, kalkışmanın Polatlı ayağının koordinesinde bu 4 ismin görevli olduğu belirtildi.







ANKARA'YI İŞGAL TOPLANTISI







İddianamede, şüpheli Bilal Akyüz'ün 11 Temmuz günü saat 11.30 sıralarında Polatlı 58. Topçu Tugayı'na gittiği ve şüpheli Murat Aygün ile yüz yüze görüştüğü ve Ankara'ya gönderilecek birliklerle ilgili harita üzerinde çalışma yaptıkları kaydedildi. Akyüz'ün bu görüşmeden sonra da Ankara Keçiören'in Altınpak semtinde bulunan bir evde saat 18.00 sıralarında Tuğgeneral Ali Kalyoncu, Ejder Yıldırım, Ertuğrul Terzi, Murat Yanık, Savaş Kapaklı, Muzaffer Düzenli'nin bulunduğu darbe toplantısına katıldığı ifade edildi. Bu toplantıda da cuntacıların “yönetime el koyacağız” şeklinde konuşmaların yaptığını, daha sonra da harita üzerinde Ankara'yı ikiye bölerek Mamak 27. Mekanize Tugayı ile Etimesgut Zırhlı Birliklerin nereleri kontrol altına alacağını planladıklarına dikkat çekildi.



KARA KUVVETLERİ TEMSİLCİSİYMİŞ







İstanbul'da olmasına rağmen darbe faaliyetlerini ve kara birliklerini organize etmek için kalkışmanın olduğu hafta başında Ankara'ya gelen Akyüz'ün 15 Temmuz gecesi “Kara Kuvvetleri temsilcisi” olarak Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirtildi. Akyüz'ün burada, genel emniyeti sağlamak üzere birlikleri sevk etmek, alanda faaliyette bulunan Kara Kuvvetlerine sızmış örgüt mensupları ile Hava Kuvvetlerine sızmış örgüt unsurları arasında irtibatı sağlama gibi görevler de üstlendiği kaydedildi.







HİÇ CANLI OLMAYACAK...







Akyüz'ün Akıncı Üssü'nde park edilmiş aracında ele geçirilenler de iddianameye girdi. Bunların arasında, teröristbaşı Gülen'in “Bir kırık dilekçe” isimli kitabı ile bir tane Arapça yazılı küçük kitap, Türkçe yazılı Nasr duası yazılı kağıt, mobil meteryallere ait imajın yanı sıra TÜRKSAT ve TİB'in ele geçirilmesi planına ilişkin not ve personel listesinin hazırlanmasına ilişkin notlar da yer alıyor. Akyüz'ün aracından çıkan Kur'an-ı Kerim'in arasında bulunan bir not ise cuntacıların korkunç planını gözler önüne serdi. El yazısıyla kaleme alınmış notta, “-İl/ilçe belediye başkan...Hiç canlı olmayacak Belki de-Başbakan da” ifadeleri yer alıyor. Söz konusu not, cuntacıların karşıt gördükleri siyasetçileri öldürmeyi bile planladıklarını ortaya koydu. İddianamede, bu nota ilişkin, “Darbeye teşebbüs öncesinde şüpheli Bilal Akyüz'ün katıldığı bir toplantının yapıldığı ve bu toplantıda, darbenin başarılı olması halinde örgütün ceza uygulamalarına ilişkin kararlar alındığı anlaşılmaktadır” ifadesi kullanıldı.







