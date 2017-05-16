

Rus Kommersant gazetesi Kremlin muhabiri Andrey Kolesnikov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, terör örgütü YPG'ye silah yardımı yapılmadığına yönelik açıklamasının herkes tarafından duyulmak istediğini öne sürerek, “Sayın Erdoğan'ın bu konuda derin kuşkuları var” yorumunda bulundu.







Sputnik'in haberine göre Kolesnikov, Pekin'de düzenlenen 'Kuşak ve Yol Forumu'nun ardından basın toplantısında konuşan Putin'in, ülkesinin PKK'nın Suriye yapılanması YPG'ye silah göndermediğini, bu nedenle Türkiye'nin endişelenmesi gereken bir durum olmadığını söylediğini hatırlatmıştı. Kolesnikov, "Rus özel kuvvetlerinin Suriyeli Kürtlerin mevzilerini ziyaret etmesiyle ilgili soru çok hassas idi: Geçenlerde Soçi görüşmesinde (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan bu sıcak buluşma ile çeşitli fotoğrafları Putin'e gösterdi. Putin fotonun orjinal olduğunu inkar etmedi, ki inkar etmesi de tuhaf olurdu" dedi.







kaynak:habertürk