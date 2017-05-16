Mhp Lideri Devlet Bahçeli'nin Grup Konuşması
Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama
Gram Altın 140 Lira Seviyesinde
Uyuşturucu Kaçakçılığını Araştıran Gazeteci Öldürüldü
Exynos İşlemcili Galaxy S8'ten Müthiş Performans
Dell S2716Dg İnceleme
Microsoft'tan Sürpriz Windows Xp Kararı
Huawei Honor 9 Ne Zaman Tanıtılacak?
Trabzon'da Çatışma: 1 Asker Yaralı
Galaxy Note 8'de Çift Kamera Olacak Mı?
Whatsapp, 3.2 Milyon Dolar Ceza Ödemeye Mahkum Edildi
Intel Core İ9 Serisi Çok Yakında Hazır Olacak
Meryem Uzerli İle Alp Özcan Ayrıldı
Antalya'da Flaş Drone Kararı!
Meteoroloji'den Bazı İller İçin Uyarı Geldi
Doğalgaz İletiminde Etkin İş Birliği Talimatı
Dolar Eriyor!
Tekme Var, Bileğe Basma Var, Alkış Var; Kırmızı Yok!
Kartal Şampiyonluğa Uçuyor
Azerbaycan, Ermenistan'ın Hava Savunma Füze Sistemini İmha Etti

çünkü erdoğan rusya'dan şüpheleniyor

ÇÜNKÜ ERDOĞAN RUSYA'DAN ŞÜPHELENİYOR

Rusya Devlet Başkanı'nın "YPG'ye silah göndermiyoruz" açıklamasının arkasındaki sebebi Kommersant gazetesinin Kremlin muhabiri açıkladı

Tarih : 16 Mayıs 2017, 09:25
Puan Ver : Çünkü Erdoğan Rusya'dan Şüpheleniyor(5/10)7


Rus Kommersant gazetesi Kremlin muhabiri Andrey Kolesnikov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, terör örgütü YPG'ye silah yardımı yapılmadığına yönelik açıklamasının herkes tarafından duyulmak istediğini öne sürerek, “Sayın Erdoğan'ın bu konuda derin kuşkuları var” yorumunda bulundu.



Sputnik'in haberine göre Kolesnikov, Pekin'de düzenlenen 'Kuşak ve Yol Forumu'nun ardından basın toplantısında konuşan Putin'in, ülkesinin PKK'nın Suriye yapılanması YPG'ye silah göndermediğini, bu nedenle Türkiye'nin endişelenmesi gereken bir durum olmadığını söylediğini hatırlatmıştı. Kolesnikov, "Rus özel kuvvetlerinin Suriyeli Kürtlerin mevzilerini ziyaret etmesiyle ilgili soru çok hassas idi: Geçenlerde Soçi görüşmesinde (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan bu sıcak buluşma ile çeşitli fotoğrafları Putin'e gösterdi. Putin fotonun orjinal olduğunu inkar etmedi, ki inkar etmesi de tuhaf olurdu" dedi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Çünkü  Erdoğan  Rusya  Dan  Şüpheleniyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER