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Cüneyt Çakır'ın Yöneteceği Portekiz - İsviçre Maçı Yarın Oynanacak

CÜNEYT ÇAKIR'IN YÖNETECEĞİ PORTEKİZ - İSVİÇRE MAÇI YARIN OYNANACAK

Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Portekiz - İsviçre maçı yarın oynanacak. Portekizli yıldız Ronaldo ile Çakır, geçtiğimiz maçlarda hep problem yaşamıştı.

Tarih : 09 Ekim 2017, 17:20
Puan Ver : Cüneyt Çakır'ın Yöneteceği Portekiz - İsviçre Maçı Yarın Oynanacak(6/10)2

FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır ve Halis Özkahya'nın yöneteceği FIFA 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri müsabakaları yarın oynanacak.

FIFA 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Dünya Kupası'na direkt katılacak takımı belirleyecek final niteliğindeki Portekiz-İsviçre maçını, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Portekiz'in Lizbon şehrindeki Işık Stadyum'unda 10 Ekim Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

HALİS ÖZKAHYA FRANSA - BELARUS MAÇINI YÖNETECEK

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya ise Fransa ile Belarus arasında oynanacak A Grubu müsabakasında görev alacak. Fransa'nın Saint-Denis şehrindeki Stade de France'da yine 10 Ekim Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak maçta, Özkahya'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Ekrem Kan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ali Palabıyık olacak. Fransa, maçı kazandığı taktirde Dünya Kupası'na direkt olarak katılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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