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cüneyt çakır'ın ekibine sağlık kontrolü

CÜNEYT ÇAKIR'IN EKİBİNE SAĞLIK KONTROLÜ

UEFA Elit Hakem kategorisinde yer alan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile birlikte sağlık kontrolünden geçti.

Tarih : 17 Nisan 2017, 16:10
Puan Ver : Cüneyt Çakır'ın Ekibine Sağlık Kontrolü(5/10)2


FIFA'nın düzenlediği U-20 World Cup 2017 öncesi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ve yardımcılıklarını yapan Bahattin Duran ile Tarık Ongun sağlık kontrolünden geçti.



FIFA'nın isteğiyle zorunlu olarak yapılan sağlık kontrolünde, detaylı kan tetkikleri yapılan ekip; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.



 



kaynak:sabah








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