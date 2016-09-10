Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor

cüneyt çakır'ın aylık maaşı belli oldu

CÜNEYT ÇAKIR'IN AYLIK MAAŞI BELLİ OLDU

MHK, profesyonel sözleşme yaptığı hakemlere aylık 20 bin lira maaş verecek.

Tarih : 10 Eylül 2016, 09:51
Puan Ver : Cüneyt Çakır'ın Aylık Maaşı Belli Oldu(10/10)12


Birer yıllık kontratlara göre; ilk kategorideki Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Ali Palabıyık, Mete Kalkavan, Alper Ulusoy, Bülent Yıldırım, Fırat Aydınus, Tolga Özkalfa ve Barış Şimşek'in aylık ücreti 20 bin TL oldu.



Hakemler ayrıca maç başına 5 bin 700 liranın yanı sıra antrenman parası alacaklar.








Etiketler: Cüneyt  Çakır  In  Aylık  Maaşı  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER