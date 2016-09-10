MHK, profesyonel sözleşme yaptığı hakemlere aylık 20 bin lira maaş verecek.



Birer yıllık kontratlara göre; ilk kategorideki Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Ali Palabıyık, Mete Kalkavan, Alper Ulusoy, Bülent Yıldırım, Fırat Aydınus, Tolga Özkalfa ve Barış Şimşek'in aylık ücreti 20 bin TL oldu.



Hakemler ayrıca maç başına 5 bin 700 liranın yanı sıra antrenman parası alacaklar.