Süper Lig'in 9. haftasında Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçının derbi oranları değişti.

Daha önce açıklanan oranlara göre Galatasaray'a 1.85 verilirken, bu oran 1.70 düşürüldü. Fenerbahçe'ye daha önce 2.90 verilirken, yeni açıklanan oranlarla birlikte bu oran 3.30'a yükseldi.

3.10 verilen beraberlik oranı ise 3.20'ya yükseldi.

Kaynak: haberinburada