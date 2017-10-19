CÜNEYT ÇAKIR'IN ATANMASINDAN SONRA DERBİNİN İDDAA ORANLARI DEĞİŞTİ
Pazar günü oynanacak derbiye Cüneyt Çakır'ın atanmasının ardından Galatasaray'ın galibiyetine verilen ihtimal arttı.
Süper Lig'in 9. haftasında Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçının derbi oranları değişti.
Daha önce açıklanan oranlara göre Galatasaray'a 1.85 verilirken, bu oran 1.70 düşürüldü. Fenerbahçe'ye daha önce 2.90 verilirken, yeni açıklanan oranlarla birlikte bu oran 3.30'a yükseldi.
3.10 verilen beraberlik oranı ise 3.20'ya yükseldi.
Kaynak: haberinburada
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