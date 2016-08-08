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cüneyt çakır'dan rio'da 2 kırmızı

CÜNEYT ÇAKIR'DAN RİO'DA 2 KIRMIZI

Rio 2016'da Cüneyt Çakır, Arjantin - Cezayir maçını yönetti ve iki kez kırmızı kartına başvurdu.

Tarih : 08 Ağustos 2016, 10:47
Puan Ver : Cüneyt Çakır'dan Rio'da 2 Kırmızı(0/10)


Olimpiyatlarda 44 yıl aranın ardından görev alan Türk hakem Cüneyt Çakır, 45. dakikada Arjantin'den Victor Cuesta'ya, 67. dakikada ise Cezayir'den Ayoub Abdellaoui'ye ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.








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