CÜNEYT ÇAKIR'DAN RİO'DA 2 KIRMIZI
Rio 2016'da Cüneyt Çakır, Arjantin - Cezayir maçını yönetti ve iki kez kırmızı kartına başvurdu.
Olimpiyatlarda 44 yıl aranın ardından görev alan Türk hakem Cüneyt Çakır, 45. dakikada Arjantin'den Victor Cuesta'ya, 67. dakikada ise Cezayir'den Ayoub Abdellaoui'ye ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.
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